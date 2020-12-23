براءة مجدي عبدالغني في 6 دعاوى ميراث

قضت محكمة الاستئناف (جنح مستأنف الدقي) ببراءة مجدى عبدالغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، نهائيا، وعدم قبول الدعوى الجنائية في 6 جنح جنائية مقيدة تحت أرقام ( 12053 و12054 و12056 و12058 و12102 و12103) والمقامة جميعها من ورثة جد مجدي عبدالغني الراحل سيد أحمد حمد.وصدر الحكم القضائي لكون المدعين بالحق المدنى ليس لهم أي صفة أو حق في إقامة تلك الدعاوى كون الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب، التي يدعون بأنها ميراث لهم هي ملك خالص وسجل بعقود رسمية مشهرة باسم مجدى عبدالغني.