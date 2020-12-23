خطوات الحصول على كود الطلاب لجميع المراحل بالرقم القومي studea.emis

يحرص كثير من الطلاب في جميع المراحل التعليمية الحصول على كود الطالب بالرقم القومي من أجل التقديم في طلبات دخول الامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد الذي فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن المنصات الرقمية التعليمية في إطار تجهيزات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدارسي 2020-2021م.

كيفية الحصول على كود الطالب لجميع المراحل

حددت وزارة التربية والتعليم كيفية الحصول على كود الطالب بالرقم القومي لجميع المراحل تتمثل في تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط التالي " هنا ".

وفي الخطوة التالية يسجل الطالب الرقم القومي المسجل في شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

- ثم يسجل الطالب اسم المحافظة التي يدرس بها صاحب كود الطالب.

- إدخال تاريخ ميلاد الطالب.

- يختار الطالب النوع "ذكر أو أنثى".

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال كلمة المرور

كود الطالب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية يتطلب الحصول على كود الطالب خلال التقديم على دخول الامتحانات، لطلاب النقل مثل الصف الأول والثاني الثانوية والشهادة الثانوية، بالإضافة إلى طلاب الصف الثالث الاعدادي 2020.

وأوضحت التربية والتعليم أنه من المقرر انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020-2021 خلال شهر يناير المقبل، مطالبة طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا على موقع بوابة الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، أو ورقيا في المدارس، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.