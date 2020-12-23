«جمال الحريم» يواصل الصدارة فى نسب المشاهدة.. ورواد «السوشيال» يحتفون بوجه القمر دينا فؤاد

نور تتمرد على التقليدية.. وخالد سليم يؤدى دوره باتزان.. وأشرف مصيلحى يقدم دور الشيطان ببراعة



صلاح عبد الله يتألق فى دور الشيخ "حسن" والمخرجة منال الصيفى ترسم الشخصيات بحرفية



يواصل مسلسل "جمال الحريم" تصدره نسب المشاهدة على قناة DMC، منذ عرض أولى حلقاته، حيث نجح العمل فى خلق حالة من الجدل، بسبب اختلاف أحداثه وخطوطه الدرامية عن السائد، ونجحت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل فى صنع عمل درامى مختلف بجودة عالية، كما استطاعت المخرجة منال الصيفي أن ترسم شخصيات العمل بحرفية كبيرة.ويهتم قطاع كبير من الجمهور فى الوطن العربى بمتابعة أحداث مسلسل الرعب والإثارة، ويبدو أن شخصية "حنان" التى تجسدها ببراعة وحرفية شديدة وجه القمر دينا فؤاد، علقت كثيرا مع الجمهور، حيث أصبحت حديث رواد السوشيال ميديا وينتظرون مشاهدها حلقة تلو أخرى لمتابعة تفاصيل الشخصية المثيرة التى تجسدها دينا فؤاد، خصوصا بعد التحول الكبير الذى طرأ على شخصية "حنان"، التى كانت تتألم وتعيش فى توتر دائم وخوف مستمر بسبب مطاردتها من قبل جن عاشق، حتى أنها أصبحت بكل جوارها مستسلمة لقوى الظلام بدون إحساس بالذنب وبدون خوف أو تفكير فى انتمائها للجنس البشرى، وذهبت بنفسها تجاه الجن العاشق وكأنه ملاذها وأمانها.وبرعت وجه القمر دينا فؤاد فى تجسيد مفردات شخصية "حنان" بكل مراحلها المختلفة والمضطربة، وظهر ذلك فى مشاهدها قبل التحول وبعده، وأيضا مشاهدها مع زوجها التى لم تعد تطيقه وتتشاجر معه باستمرار، وهو ما دفع جمهور السوشيال ميديا لاختلاق الكوميكس على المشاهد التى تجمعها بزوجها فى المسلسل.وتقدم النجمة نور دورا مختلفا عليها من خلال شخصية "نور" التى تلعبها خلال الأحداث والتى تمر بمنعطفات أيضا مثل شخصية "حنان"، فخلال الأحداث تكتشف نور أن الجن العاشق هو ملك من ملوك الجان، ويصطحبها احد أصدقائها إلى شيخ ويطلب منها أن تستحم بماء طهور تمت القراءة عليه وذلك بعد أن سألها عن أحلامها وأكمل لها أجزاء من رؤياها المخيفة وأكد لها أن ملك الجن يريدها وتستمر نور فى التأكيد على أن ما يحدث معها تخاريف، ونجحت نور فى تجسيد الشخصية باقتدار، خصوصا في مشاهد الاضطراب والخوف وظهر ذلك عند سماعها أصوات وهى فى الحمام وقامت بالهرب سريعا، وذهبت لصديقتها "منار" الطبيبة النفسية التى حاولت أن تجمع شتات "نور" وتعيدها للتفكير العلمى المستند على الحقائق، لكن قوى الشر تواجهها بإرسالها عقرب إلى غرفة نومها، كما شعرت نور بألم شديد اعتصرها وانتقلت للمستشفى ليخبر الطبيب أهلها بأنها بداية قرحة وأن بعض المشاكل النفسية تظهر علي شكل ألم عضوى، وتستجيب نور لكلام الشيخ وقامت بسكب الماء على جسدها كما طلب منها الشيخ الذى أخبرها أن ملك من ملوك الجان يريدها وأعطتها لـ"ام ياسمين" للتخلص من الماء بسكبها فى شجرة وبالفعل تم الأمر، ويحسب لنور أنها محافظة على توازنها فى الأداء خلال الحلقات.ومن جهته بدأ "خالد" اسلام جمال الذى يحب "صفية" صقوس بالنار والقرابين للتقرب من ملك الجن وبالفعل استطاع الحصول على أوامر وتم تعيينه مكان "منصور" ليقود مجموعة من رجال الشر.من جهته اعترف "خالد" لصفية بحبه لها وطلب منها الإنضمام إلى عالمه ولكنها رفضت وطلب منه أن يقوم بالوضوء والصلاة ولكنه رفض .ويجسد قوى الشر فى العمل "منصور" أشرف مصيلحى، الذى يرمز للشيطان، حيث يجمع عشيرته من قوى الشر وأصبح يجند أعضاء جدد على رأسهم "خالد" اسلام جمال الذى يحب "صفية" وينصحه أن ينفذ كل ما يطلبه ملك الظلام منه خاصة وأن لديه قوى روحية جيدة وسرعة فى التعليم وذلك لكى يرتقى للمراتب العليا، ومن جانبه حاول الشيخ "حسن" صلاح عبد الله نصح طلابه وشرح لهم الفرق بين النور والظلام وحذرهم من الوقوع فى الظلام معتقدين أنه الصواب، وعلى النقيض يظهر الفنان الكبير صلاح عبد الله بدور الشيخ "حسن" الذى يقاوم قوى الشر والظلام، وعندما يدرى ان هناك طالب من طلابه بدأ يميل لاتجاه الشر وجه له نصيحة بطريق غير مباشر وأكد له أن الروح النقية والصفية والمؤمنة لا تستطيع قوى الشر النيل منها أبدا، كما يتألق النجم خالد سليم فى دور "يوسف" صديق نور والذى يعمل مخرجا لبرنامجها.مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.