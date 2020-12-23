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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«أمين النواب» يكشف موقف مقعدي الوفاة ببرلمان 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:02 م
المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
كريمة أبوزيد
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علق المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على موقف النائبين اللذين توفيا بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، وهما النائب فوزي فتي بمحافظة الدقهلية عن القائمة الوطنية، والنائب خالد حجاج، عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية "فردي".

وقال "فوزي"، إن نائب القائمة سيتم تصعيد الاحتياطي له، والفردي سيتم عمل انتخابات تكميلية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد انطلاق أعمال المجلس.

جاء ذلك في تصريحات في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بثاني أيام استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، حيث خصص اليوم لقائمة الجيزة، مؤكدا أن التشريعات التى تمت إحالتها من الحكومة للبرلمان خلال الفترة الأخيرة ومع انتهاء الفصل التشريعي، سيكون موقفها واضحا بعد مخاطبة المجلس القادم للحكومة بشأن تمسكها بها أو عدم التمسك بالإجمال أو البعض منها.

وبشأن دعوة الانعقاد لبرلمان 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أن الأمر بيد رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدا أن الأمانة العامة تواصل استقبال الأعضاء الجدد وفق تدابير صارمة لمواجهة أزمة كورونا، موجها الشكر للأعضاء الجدد على الالتزام بالتدابير.

ولفت إلى أنه لا يريد أن يصادر على حق هيئة مجلس النواب 2021 بشأن أولويات الفترة المقبلة والأجندة التى سيتم العمل علي أساسها، ولكن أتصور أن يكون مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ من الأولويات، ردا على سؤال بشأن موقف المجلس القادم من لائحة مجلس الشيوخ وموعد إصدارها للتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يحددها الدستور والقانون وتقوم علي التعاون والاحترام، مشيرا إلى أن الدكتور علي عبد العال تحدث في وقت سابق بشأن الحكومة واستقالتها في ضوء الانعقاد الجديد للمجلس، وأنه لا يوجد نص دستوري بشأن استقالتها ومن ثم لا حديث له بعد حديث رئيس المجلس.

وأكد أن لائحة المجلس تنص على أن الهيئات البرلمانية في برلمان 2021 الممثلة في اللجنة العامة ستكون الحاصلة على 10 مقاعد فأكثر ردا على سؤال بشأن إمكانية تعديل لائحة مجلس النواب بشأن تمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة، مؤكدًا أن اللائحة له ضوابط في التعديل، ولكنها تنص على أن الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد فأكثر ستكون هي الممثلة في اللجنة العامة.

وبشأن تشكيل الإئتلاف البرلمانية ببرلمان 2021 قال المستشار محمود فوزي:" لائحة المجلس وضعت ضوابط أيضا لذلك"، رافضا التعقيب علي إمكانية حدوث ذلك في المجلس القادم، كونه سؤال سياسي ليس منوط به الأمانة العامة للمجلس وإنما منوط به الأحزاب والقوى السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان.

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