غرامة ألف جنيه لـ«مودة الأدهم» وصديقتها في كسر حظر التجوال

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، ببراءة اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، فى اتهامهما بكسر حظر التجوال، وتغريمهما 1000 جنيه لكسر الحظر.وكان مقطع فيديو انتشر لفتاة تدعى "مودة الأدهم" وصديقتها من سكان "مدينتي"، يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار، وقيامهما بالنزول إلى الشارع الساعة ٩ مساءً أثناء ساعات الحظر، وتصوير فيديو بالمحتوى المنشور، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام، مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.وعلى الفور توجهت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، وتمكنوا من ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.وتحرر محضر رقم ٦٤ جنح التجمع الأول، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسها على ذمة القضية.