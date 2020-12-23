محمد منير يحصد جائزة Legend Award لعام 2020

حصد المطرب محمد منير جائزة Legend Award لـ "جي كيو" ميدل إيست لعام 2020.ونشر محمد منير صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "محمد منير هو الفائز جي كيو ميدل إيست جائزة Legend لعام 2020. عبر الموسيقى والأفلام، كان يمثل قوة ثقافية لما يقرب من نصف قرن، وسحر مصر بابتسامة خجولة، الرجل الذي غير كل شيء ووحد الصوت الحقيقي للأمة على وشك أن يبدأ عمله التالي".وفى سياق متصل، يستعد الكينج لإطلاق أولD أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.