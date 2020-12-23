رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد منير يحصد جائزة Legend Award لعام 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:18 م
محمد منير
محمد منير
حسين الجندي
طباعة
حصد المطرب محمد منير جائزة Legend Award لـ "جي كيو" ميدل إيست لعام 2020.

ونشر محمد منير صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: "محمد منير هو الفائز جي كيو ميدل إيست جائزة Legend لعام 2020. عبر الموسيقى والأفلام، كان يمثل قوة ثقافية لما يقرب من نصف قرن، وسحر مصر بابتسامة خجولة، الرجل الذي غير كل شيء ووحد الصوت الحقيقي للأمة على وشك أن يبدأ عمله التالي".

وفى سياق متصل، يستعد الكينج لإطلاق أولD أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021.. ورابط تحميل الكتب الدراسية

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

رئيس الوزراء يشدد على إجراءات مواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

إنفوجراف

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

دراسة تكشف الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

الندوات الافتراضية والمحاضرات.. حيل مراكز الثقافة الأجنبية في أزمة كورونا

«ابدأ حلمك ومسرح الشمس».. ورش «الفني للمسرح» خلال 2020

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مهرجان سوهاج الأول للكتاب 2020

مبادرات للتغلب على الأزمة.. المسرح في زمن «كورونا»