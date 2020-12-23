ألمانيا تعلن تقليص صادرات الأسلحة إلى تركيا بواقع 9 ملايين يورو

أعلنت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، عن تقليل صادرات الأسلحة إلي تركيا بواقع 9 ملايين يورو مقارنة بعام 2019، وذلك بالتزامن مع الانتهاكات التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية» لحقوق الإنسان والإخلال بمبادئ الديموقراطية.وبحسب موقع "بولد ميديا" التركي، كشفت الحكومة الألمانية عن القرار عقب تراجع البرلمان الألماني عن التصويت على منع تصدير الأسلحة إلى تركيا.وصدرت الحكومة الألمانية أسلحة بمبلغ 31 مليونًا و600 ألف يورو إلى تركيا في عام 2019، لكنها صدرت أسلحة بقيمة 22 مليونًا و900 ألف يورو فقط لهذا العام.جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية خفضت تصدير الأسلحة إلى تركيا بالفعل بعد أحداث انقلاب 16 يوليو، وما شهدته من انتهاكات بحقوق الإنسان والديموقراطية.كان تصدير ألمانيا الأسلحة لتركيا قد وصل إلى 83 مليون يورو في عام 2016، لكنه تراجع بقيمة 12 مليونًا و900 ألف يورو في عام 2018.