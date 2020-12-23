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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:00 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية، حيث اعتمد طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم  10 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى.

كما وجه محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

ومن جانبه أوضح وكيل ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات تتضمن الموجه أو الموجه الأول واضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.

وأكد "حسن" على الانتهاء من شرح جميع المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة، وإجراء المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات. 

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كما أكد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تمامًا عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية، والالتزام بكل ما ورد بالكتاب الدوري 14 بتاريخ 942016 ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية
جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول محافظة الغربية

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