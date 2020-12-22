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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان وإثيوبيا يبحثان قضايا الحدود بين البلدين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:01 م
دقلو
دقلو
محمد عمر
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التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، الوفد الإثيوبي برئاسة نائب رئيس وزراء إثيوبيا ووزير الخارجية ديميكي ميكونين.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب مناقشة معالجة قضايا الحدود من خلال الوثائق المتفق عليها والموقعة وتحديد موعد لبدء ترسيم الحدود ميدانيًا بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السوادنية "سونا".

وتأتي زيارة الوفد الإثيوبي ضمن استئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين، والتي سبق أن عقدت اجتماعاتها بأديس أبابا مايو الماضي، وأمنت على حل قضايا الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

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