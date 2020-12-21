الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تنظم تسبحة كيهك «دون حضور»

نظمت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم صلوات تسبحة شهر كيهك القبطي، دون حضور من أقباط الكنيسة، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.واقتصرت صلوات التسبحة على عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة، وذلك وفقًا للقرار الأخير للبابا تواضروس ببث صلوات التسبحة عبر البث المباشر المباشر وتعليق صلوات القداسات بكنائس الإسكندرية والقاهرة التي يشرف عليها قداسته.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.