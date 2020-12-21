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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تحظر الطيران إلى بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:04 م
بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم، عن أنه اعتبارًا من فجر غد الثلاثاء سيتم منع طائرات الركاب القادمة من بريطانيا من الهبوط في النمسا.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الإثنين، أنه يسري حظر الهبوط حتى الأول من يناير2021.

ويجىء ذلك على خلفية انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ولمنع انتشار العدوى إلى النمسا وبقية دول العالم.

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