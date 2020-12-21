الخارجية الإيرانية تعلق على الهجوم الإرهابي في العراق

شجبت الخارجية الإيرانية استهداف السفارة الأمريكية في العراق، ليلة أمس، قائلة إنها "ترفض الهجوم على المقرات الدبلوماسية والمناطق السكنية في العراق".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إلى أن نوع الهجوم على السفارة الأمريكية، وتوقيت بيان وزير الخارجية الأمريكي، مثير للشكوك.في حين دان «زاده» اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لطهران بالمسئولية عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وقال: "اتهامات بومبيو لطهران كاذبة، وملفقة ومضللة، ومدانة".وتابع: "نحن واثقون أن الحكومة العراقية ستتعرف على منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، ومن يقف وراءهم"، محذرا إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من "السعي إلى إثارة الحروب، والتوتر في المنطقة".وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد حمّل الميليشيات المدعومة من إيران مسئولية الهجمات الأخيرة التي استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، بغداد.