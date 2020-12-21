قطاع أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضيتي تهريب أبرزها (بضائع أجنبية).وفى مجال الأمن العام تم ضبط 8 قضايا أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى".وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1612 مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية واحدة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 140 حكما قضائيا.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (2) قضية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.