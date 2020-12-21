الإحصاء: 18.7% واردت مصر من أسماك التونة خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أسماك التونة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 133.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 112.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 18.7%.كما أظهر التقرير ارتفاعًا فى واردات أسماك الرنجة لـ 81.5 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2020 مقابل 62.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 31.1% خلال عام.يشار إلى أن جملة واردات مصر من السلع الغذائية بلغت 6.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 6.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 6.7% خلال عام.