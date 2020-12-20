«التنظيم والإدارة» يعتمد أكبر حركة تكليفات للكوادر الطبية

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن اعتماد حركة تكليفات جديدة لأعضاء كادر المهن الطبية على مستوى الجمهورية شملت ما يقارب الـ5 آلاف كادر فى 131 جهة.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور»، أن حركة التكليفات تركزت فى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بعدد 1060 كادرًا، يليها مديرية الشئون الصحية بقنا بعدد 597 كادرًا، ومديرية الشئون الصحية بسوهاج 535 كادرًا، مديرية الشئون الصحية بدمياط 357 كادرًا، مديرية الشئون الصحية ببنى سويف 203 كوادر، جامعة القاهرة 142 كادرًا، مراكز علاج الأورام بالمحافظات 64 كادرًا، مراكز خدمات نقل الدم بعدد 37 كادرًا، مستشفي جامعة الأزهر بدمياط 28 كادرًا، مستشفى عين شمس التخصصى 15 كادرًا.