رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: نقل بروتوكولات علاج كورونا للأطقم الطبية فى السودان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:12 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الويبنار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة في دولة السودان، في إطار تبادل ونقل الخبرات العلمية مع الجانب السوداني لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ترأس الويبنار الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد، والدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

واستعرض الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التجربة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وبروتوكولات العلاج لمرضى فيروس كوورنا المستجد منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى النسخة الرابعة من البروتوكول، حيث يتضمن تحديث البروتوكول اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، وكذلك تقسيم الحالات المرضية، وتقييم معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تحديث أجهزة دعم الأكسجين.

وأضاف حسني، أنه تم تعريف الأطقم الطبية من الجانب السوداني بآلية تقييم الحالات وفقًا للأعراض المرضية والحالة الصحية، وكذلك آلية إحالة المرضى ومتابعتهم داخل المستشفيات، فضلًا عن التعريف ببروتوكولات تشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من خلال الأشعة المقطعية على الصدر وتحليل الدم، وكذلك تحليل الـ"pcr"، بالإضافة إلى شرح بروتوكولات مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية بالمستشفيات.

وعرض خلال الويبنار الجهود المصرية في توفير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا المستجد، من خلال مشاركة مصر مع دول العالم في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد، ضمن حزمة من البحوث في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) "من أجل الإنسانية" بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية، وحصول مصر على أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة "جافي" من خلال مبادرة "كوفكس" الدولية لتوفير اللقاحات.
وتضمن الويبنار جلسات نقاشية للرد على تساؤلات واستفسارات الأطباء من الجانب السوداني حول بروتوكولات العلاج، وطرق التعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

ورحب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للويبنار، بالتعاون مع الجانب السوداني في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال نقل الخبرات المصرية إلى الأطقم الطبية في دولة السودان وبروتوكولات العلاج المحدثة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد موحد ويتم استخدامه في جميع المستشفيات، وهدفه الوصول إلى أفضل النتائج في علاج المصابين بالفيروس، كما أثبت فاعليته في زيادة نسب الشفاء لحالات فيروس كورونا بمصر.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، استمرار تدريب الأطباء بجميع المستشفيات خاصة (العزل، الحميات، الصدر) على بروتوكولات التشخيص والعلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك بروتوكولات مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأطقم الطبية بجميع المستشفيات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المنعقدة بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

من جانبها استعرضت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مراحل تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا حتى الوصول إلى النسخة الرابعة، محذرة من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك لعدم مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مؤكدة أهمية الحرص على عدم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب المختص، مضيفة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يحمي من الإصابة بالفيروس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز: قرار البرلمان الأوروبي تدخل واضح في الشؤون الداخلية المصرية

أول رد من سميحة أيوب على «تمثال محمد صبحي».. هل هو أناني؟

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بدء البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين بجامعة أسيوط

image description

فكرة شبابية لإقامة مشروعات خدمية بدمياط

image description

«تموين أسيوط» تكشف عن قرار جديد بشأن البطاقات المخالفة

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

image description

ملاحقة المخابز والمحال المخالفة في دمياط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

ارتفاع جرائم السطو على ماكينات الصراف الآلي بألمانيا

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

هل هناك علاقة بين الهجرة والتوسع في استخدام الإنترنت؟

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«ثقافة الجيزة» تقدم لروادها مجموع من الأنشطة «أونلاين»

«كيف تصل بكتابك للنجاح؟» لقاء مفتوح فى «الجريك كامبس»

حكاية صورة.. كيف هزم عبد الوهاب كتكوت الأمير في عزف الطبلة