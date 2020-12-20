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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
الاستغلال الجنسي
الاستغلال الجنسي للأطفال
وكالات
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في ظلّ إغلاق المدارس وانزواء المعتدين في منازلهم بسبب الوباء، ازداد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في العالم، بحسب ما كشفت عدّة منظمات غير حكومية وأجهزة شرطة.

وانتهز الكثير من المحتالين القيود الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 للتواصل مع قاصرين من البلدان النامية في أغلب الأحيان، مثل الفلبين وإندونيسيا، لكن أيضا عبر منصّات التواصل الاجتماعي ومنصّات الألعاب على الإنترنت والشبكة المظلمة (دارك نت).

وقد تلقّت الشرطة الفدرالية في أستراليا أكثر من 21 ألف بلاغ عن انتهاك جنسي طال أطفالا، كانوا دون عامهم الأول في بعض الأحيان، وذلك خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لغاية أواخر يونيو، أي أكثر بواقع 7 آلاف مرّة من السنة الماضية.

وتقولا بولا هادسن المحقّقة في الشرطة الفدرالية إن "بعض المواقع الإلكترونية في الشبكة المظلمة تتعطّل من شدّة الإقبال عليها".

وقد سجّلت الحكومة الفيليبينية ارتفاعا بنسبة 260 % في البلاغات المرتبطة بمحتويات على صلة باستغلال الأطفال، وذلك بين مارس ومايو، وهي الفترة التي شهدت أشدّ تدابير عزل عام في البلد، وفق اليونيسف.

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