جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى المعادى
السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:45 م
هدير مصطفيطباعة
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع فى منطقة المعادى.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى أحد الشوارع بالمعادى.
وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة بالفعل، وجار فحصها وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى أحد الشوارع بالمعادى.
وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة بالفعل، وجار فحصها وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.