جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى المعادى

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع فى منطقة المعادى.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى أحد الشوارع بالمعادى.وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة بالفعل، وجار فحصها وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.