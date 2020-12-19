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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدًا.. محاكمة متهمة باختلاس أموال من جمعية تعاونية لأعضاء «أطباء الأسنان»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:54 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، غدا الأحد، محاكمة المتهمة "ر.م" باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبدالمنعم.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخر تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما، إلا أنهما استوليا عليها لأنفسهما دون وجه حق.

كما زورا محررات رسمية بالاشتراك مع آخر مجهول "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

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