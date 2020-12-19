«تعليم القاهرة» تقترح جدول الفصل الدراسي الأول

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.وجاء الاقتراح في جدول امتحانات تعليم القاهرة كالأتي:- الرابع والخامس الابتدائي (وما يعادله) السبت 9/1/2021 حتى الأربعاء 13/1/2021.- السادس الابتدائي (وما يعادله) الخميس 14/1 حتى الأربعاء 20/1.- النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادله) الخميس 21/1 حتى الاربعاء 27/1.- الثالث الإعدادي المهني يوم الأربعاء 30/1 حتى الخميس 4/2.- الإعدادية العامة/ رياضة/ ثم/ مكفوفين يوم السبت 30/1 حتى الخميس 4/2.- الإعدادية المهنية الخميس 21/1 حتى الأربعاء 27/1.- النقل للتعليم الفني يوم الأحد 24/1 حتى الخميس 4/2 .