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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين فى «خلية داعش» بالسلام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:02 م
حبس متهمين
حبس متهمين
حسام التمساح
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قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين فى قضية خلية تنظيم داعش في السلام 45 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من السيطرة على الأوضاع الأمنية في منطقة السلام، عقب اقتحام وكر لتجمع أعضاء لجان العمليات النوعية.

وعثرت قوات الأمن على مواد تدخل في تصنيع المتفجرات و3 عبوات ناسفة معدة لاستخدامها، ودوائر كهربائية وأوراق تنظيمية لخطط الإرهابية، فيما أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات إلى إصابة أحد العناصر الإرهابية وفرار اثنين آخرين قبل وصول قوات الأمن لمكان الشقة.

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