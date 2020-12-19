أبرزها عضة كلب..لقطات من الحياة الشخصية لخالد الصاوي

-علاقته بالزوجه

- "كبارية

-أول هدية

. 5 كلاب

تصدر اسم الفنان خالد الصاوي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة عقب إذاعة حلقة من برنامج "أبلة فاهيتا" على قناة "أون إي" وكشف فيه عن أمور تتعلق بحياته الخاصه، منذ طفولته وحتى طبيعة العلاقة التي تجمعه بزوجته.أوضح «الصاوي» أنه متزوج منذ 9 سنوات، خطب من قبل زواجه 3 مرات لكن جميعها باتت بالفشل نظرًا لعدم قدرته على تحمل المسؤلية- على حد قوله- موضحًا أنه تزوج فى سن الـ 40 من عمره، كما كشف عن بعض العادات السيئة في زوجته، قائلا: "طيبة بس محدش يصحيها من النوم لأي سبب من الأسباب"، لتعلق الزوجه قائلة: "أه ممكن اعض حد لما يصحيني.. وأنا نومي خفيف ومبعرفش انام تاني لما اصحى عشان كده بحب أنام لأخر وقت عندي".روى «الصاوي» تفاصيل طفولته، مشيرًا أنه لم يكن هادئًا لكنه مشاغب جدًا، لافتًا أنه تعرض للفصل وهو في الصف الرابع الابتدائي بسب كتابته على سور المدرسة "كبارية"،موضحا انه كان يقفز من سور السينما لمشاهدة أفلام مخصصة للكبار فقط، موضحًا انه كان لديه فضول لمعرفة كل شيئ، مؤكدًا أن المدرسة كانت تستدعي ولي أمره كل شهر وكان يستلم بنفسه خطابات استدعاء ولي الأمر ولا يخبر والديه.كشف الصاوي أن أول هديه حصل عليها كانت سيف، موضحا أنه أهدى مسدس كهربائي لزوجته.أكد الصاوي على امتلاكه 5 كلاب منهم كلبين بلدي، وتعرض للعض 5 مرات، وأن أول كلب عضه لم يتخلص منه بسبب تعلقه الشديد بالحيوانات الأليفة.