بعد زوال الشبورة.. فتح طريق السويس الصحراوى

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير المرور، إعادة فتح طريق السويس الصحراوي، من الكيلو 61 حتى الكيلو 109، بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة.وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعًا لوقوع حوادث.