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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

ارتفاع سعر الغاز الطبيعى خلال تعاملات اليوم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:29 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد ابراهيم
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن انخفض بنحو 12 سنتًا خلال أمس الخميس، ليعاود الارتفاع مجددًا.

وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.674 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويعاني سوق الغاز الطبيعي من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثانية من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز، خاصة أن فصل الشتاء بدأ فى دول الاتحاد الأوروبى بشكل قاسٍ  جدًا، ما يتطلب شراء كميات كبيرة من الغاز وتخزينه لعمليات التدفئة، مما يعنى أن سوق الغاز العالمية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة.

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