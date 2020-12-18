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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3.9 مليار دولار تبادلًا تجاريًا بين مصر وإفريقيا خلال 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:43 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الإفريقية بلغ 3.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 5 مليارات دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، إثر تراجع حركة التجارة العالمية تأثرًا بفيروس كورونا.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الميزان التجارى مع الدول الإفريقية يصب لصالح مصر، إذ تبلغ قيمة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية 2.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، بينما تبلغ الواردات 1.07 مليار دولار، بفائض قدره 1.7 مليار دولار.

كان جهاز الإحصاء قد أعلن عن تراجع إجمالى واردات مصر من دول العالم إلى حدود 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020، مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي صادرات مصر لدول العالم 20.5 مليار دولار مقابل 22.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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