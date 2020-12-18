مرتزقة تركيا يشنون هجومًا عنيفًا على قرى الرقة السورية (فيديو)

شنت الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة بدعم وإسناد من المدفعية التركية هجومًا عنيفًا على قريتي جهبل ومشيرفة الواقعتين بريف عين عيسى الشرقي شمالي الرقة.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ ساعات الفجر الأولى وحتى صباح اليوم الجمعة، تترافق مع قصف مكثف جدًا، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها استقدمت، أمس، تعزيزات عسكرية إلى قرى أبوخرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق حلب الحسكة شرقي عين عيسى شمالي الرقة.وتتألف تلك التعزيزات من دبابات ومدافع ثقيلة وعربات جند وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة.