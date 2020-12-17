فوتوسيشن جديد لـ«شدوى» ابنة «الحضري» احتفالا بخطبتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث فوتوسيشن جديد لـ"شدوى"، ابنة حارس مرمى المنتخب المصرى السابق عصام الحضري، احتفالا بخطوبتها، التى تمت منذ أيام، للشاب عمر طارق العزبى، وسط فرحة العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.تألقت ابنة عصام الحضري فى جلسة التصوير بتوب كروب أبيض يكشف عن بطنها، وبنطال من نفس اللون، وجعلت شعرها بتصفيفة "الويفي" مع وضع توكة شعر لامعة لتناسب إطلالة العروس.وهنأ عصام الحضرى ابنته بخطبتها على عمر طارق العزبى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "ألف ألف مبروك يا حبايب قلبى"، وفى منشور لاحق، قال لها: "شدوى بنتى حبيبتى ألف مبروك يا حبيبة بابا وربنا يكملك بالخير إنتى وعمر ابنى وحبيبي ويكتبلكوا الخير، كبرتوا وكبرتونى، الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم انتي واخواتك يا رب".كانت "شدوى" احتفلت بخطبتها فى احتفال صغير بفيلا بالسادس من أكتوبر، بحضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، ومن المقرر أن يحتفل الحضرى بخطبة ابنته فى حفل، مارس المقبل، بأحد الفنادق الكبرى، وبدأ العروسان الاستعداد للحفل من الآن.