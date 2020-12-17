تداول إجابات «الفرنساوي» بالامتحان التجريبي لأولى ثانوي

تداول طلاب الصف الأول الثانوي صورًا من الامتحان التجريبي بمادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي»، المقرر أن يؤديه الطلاب اليوم.وظهرت إجابات الأسئلة بالصور المتداولة للاختبار التدريبي عبر أحد الجروبات التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون، اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات في ثالث أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.