ما بين الاعتزال والعودة «المقلقة»: ما هى قصة حنان ترك مع الفن؟

حنان و«الاعتزال المزمن»

حنان.. «نونة الشعنونة»

بين العودة والاعتزال

علاقة حنان بالجماعة

بعد تقديم أحد «أهم» أعمالها السينمائية مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم الآخر 1999 خرجت حنان ترك فى تصريح صادم قالت فيه: "الاعتزال فكرة تراودني من آن إلى آخر، وأنها فعليًا تدرس قرار الاعتزال في أي لحظة".ابتعدت حنان عن كل المقربيبن منها وأصبح الوصول إليها من زملائها من الوسط الفني نادرًا، خاصة بعد إقامتها فى أمريكا ورغم ذلك عرض عليها عدة أعمال فنية منذ فترة اعتزالها، حتي الآن، لكنها لم تعلن بشكل رسمي رغبتها فى العودة رغم أن هناك فيلم قيد التنفيذ تشارك فيه بتعليق صوتي وهو«النداهة» لم يُعرف مصيره بعد.حنان خرجت منذ أيام في مرحلة أشبه بجس النبض مع جمهورها من خلال الظهور مع بناتها تارة وتارة أخرى بمفردها عن طريق نشر صور لها على حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتاد جمهور حنان ترك منها أن تعتزل فجأة وتعود فجأة ويبدو أن الأمر هو اعتزال مزمن وليس قرار نهائي.بعد أيام قليلة من نشر حنان ترك صور لها على صفحات السوشيال ميديا تمهيدًا لعودتها مجددًا، بالفعل كشفت مصادر لـ«الدستور» أنها قريبًا ستبدأ بروفات إذاعية لتقديم أحدث مشروعاتها الخاصة في سلسلة أفلام رسوم متحركة للأطفال، وأنها بدأت هذه الأيام تنفيذ مسلسل نونة الشعنونه من خلال وضع صوتها كدوبلاج على هذه الحلقات.حنان كانت قد أعلنت منذ سنوات أنها ترغب في تقديم سلسلة أعمال عن شخصية «نونة» بطلة مجلة أطفال كانت قد أصدرتها لسنوات قبل أن تتوقف، وظلت تفكر في تحويلها إلى مسلسل رسوم متحركة.من هنا بدأت حنان ترك رحلتها في جس النبض مع جمهورها والخروج كل فترة بالإعلان عن نيتها فى الاعتزال حتى تم ذلك في 2006 عندما ارتدت الحجاب، لكنها عادت فى قرارها سريعًا إلى التمثيل بعد عام واحد فقط من خلال تقديمها لشخصية «زينب» الفتاة المحجبة فى مسلسل أولاد الشوارع، ونظرًا للضجة الإعلامية التى أحدثتها فى الشارع المصري والعربي واصلت حنان تقديم عدد من البطولات الدرامية بشكل متتال فبعد أولاد الشوارع قدمت عدة مسلسلات نجحت فى تحقيق نسب مشاهدة عالية بجانب أنها تطرقت لقضايا ومشكلات اجتماعية مختلفة عما طرح فى بقية المسلسلات التى عرضت فى نفس الفترة وهى «هانم بنت باشا، القطة العمياء، نونة المأذونة» ثم الأخت تريز في 2012 وهو نفس العام التى شاركت فيه أحمد السقا وأحمد عز فى فيلم «المصلحة»، لكن أسهم حنان تراجعت فى الدراما التلفزيونية وتحديدًا بعد مسلسل نونة المأذونة ولم يحقق الأخت تريز نفس النجاحات التى حققتها خلال السنوات الخمس الماضية.بعدها فوجئ الوسط الفني بقرار حنان ترك مجددًا بإعلانها الاعتزال النهائي وابتعادها عن الفن وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «أنا والعسل» مع الإعلامي اللبناني نيشان وقالت خلاله إنها اعتزلت التمثيل نهائيًا وأن مسلسل "أخت تريز" الذى يعرض حاليا هو آخر عمل تليفزيونى لها، وأنها لن تمثل مرة أخرى حتى لو كان فى مسلسل ديني؛ لأن التمثيل يجعل الحجاب مجرد طرحة ليس أكثر وأنها لن تفعل لك مرة أخرى ابتغاء مرضاة الله.واعتزلت حنان ترك وابتعدت عن التمثيل ورغم إعلانها بعدم العودة مجددًا له ولو بعمل ديني فوجئنا بخروجها مرة أخرى بعد 6 سنوات تعلن عودتها من جديد، لكن من خلال عمل ديني وهو مسلسل كرتوني إذاعي حمل اسم «صدق رسول الله»، ذو طابع ديني، ويدور حول شرح الأحاديث النبوية» مجسدة دور "أم الطفل حمزة " الذي يقابل الإمام البخاري وتحدثت وقتها أنها اتخذت قرارًا باعتزالها التمثيل، وليس الفن، وأنها لم تقل اعتزلت الكرتون، وأنها بشكل عام محبة لعالم الكرتون، ومهتمة بتقديم أعمال للأطفال، لهذا السبب تحرص على استكمال مشروع مسلسل كرتون «نونة» لأنها تشبه ملامحها الحقيقية بدرجة كبيرة.بعدها اعتزلت حنان ترك كل شئ متعلق بالميديا حتى حسابتها على مواقع التواصل حذفت الصور الخاصة بها، لكن الأيام الماضية عادت مرة أخرى لتعلن عودتها إلى الظهور مرة أخرى، لكن من خلال نشرها صور لها ثم مرة أخرى لمقطع فيديو مع بناتها، واعتبر الجمهور المتابع لحنان ترك على مدار السنوات الماضية وموقفها المتردد من الاعتزال والعودة أن تعود قريبًا إلى التمثيل، لكن في ثياب مختلف وهو تنفيذ مشروعها الشخصي وهو أعمال كرتونية أو إذاعية.من الاتهامات التى طالت حنان ترك أنها واجهة لجماعة الإخوان خاصة أنها تربطها علاقة نسب مع هذه الجماعة منذ سنوات طويلة نظرًا لترابطها الأسري بعد زواجها من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، وأثناء قرار اعتزالها في السابق في مداخلة هاتفي مع نيشان قال لها: "إننا في زمن الإخوان يبقي هذا زمن حنان ترك، لتجيبه بأنها قررت الاعتزال بشكل نهائي".