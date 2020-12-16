عميد إعلام الأزهر: اللغة العربية هوّيتنا ونبع ثقافتنا

رحّب الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر في مستهل كلمته خلال ندوة "حماية اللغة العربية.. الوسائل والطرائق" بالجمع الكريم مثمنًا حرصهم على الحضور، ما يؤكد اعتزازهم باللغة العربية وحرصهم على الاحتفاء بها في يومها العالمي وفي مقدمتهم رئيس جامعة الأزهر د.محمد المحرصاوي.وأكد عميد إعلام الأزهر أن لغة الضاد في العين والقلب، داعيًا طلابه إلى التمسك بلغتهم والفخر والاعتزاز بها، لافتًا إلى أن تعلم اللغات الأخرى ضرورة، لكن لا ينبغي بأي حال أن نهمل لغتنا الأم فهي هويتنا ونبع ثقافتنا.