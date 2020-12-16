محافظ الغربية يسلم 13 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، تسليم ١٣ عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.وأشار المحافظ إلى أن الدولة بكل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تحريرها وصل إلى ٧٧٦ عقدًا، وهذا يعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام إجراءات التقنين.