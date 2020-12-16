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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل حكاية ما تقولش لحد من مسلسل نمرة اتنين قبل عرضها

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:10 م
حكاية ما تقولش لحد
حكاية ما تقولش لحد
دعاء عبد المقصود
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تعرض منصة شاهد VIP الحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل نمرة اتنين والتي تحمل عنوان "ما تقولش لـ حدّ"، وهي من بطولة منى زكي وأحمد السعدني؛ كتابة مريم نعّوم؛ إخراج يسري نصر الله.

وتبدأ أحداث الحلقة بتعطّل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة. يعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيرًا لمواجهة بعضهما ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجوال بسبب فيروس الكورونا.

 مسلسل نمرة اتنين

يوضح المخرج يسري نصر الله أن "دخول غمار الدراما التلفزيونية" كان وراء مشاركته في "نمرة اتنين"، ويضيف: "أعتبرها فرصة جميلة، فسيناريو الحلقة كان متميزًا، وكذلك فريق العمل، خاصة وأنني سبق أن التقيت مع منى زكي في عمل سابق، وكذلك الأمر مع أحمد السعدني طبعًا." وحول انطباعه عن هذه التجربة يقول يسري نصر الله: "التجربة شيّقة ومختلفة عن السينما، فالأمر أشبه بتصوير نصف فيلم في أسبوع واحد فقط! شدّني النَصّ لأنني وجدت فيه إمكانية أن يجمع بين الكوميدي والرومانسي، إضافةً إلى الجانب الموسيقي الموجود فيه، والطاقة الإيجابية الحاضرة بقوة. باختصار لدينا شخصيتان قويتان تحاولان معالجة جروح الماضي، وقد حاولتُ بدوري التركيز على الجانب المبهج في القصة على حساب الجانب المأساوي." ويختم يسري نصر الله: "أنا سعيد لكوني جزء من هذا العمل على "شاهد VIP" مع مخرجين كانت حلقاتهم رائعةً بحق. هناك جرأة واضحة في الأعمال المعروضة على هذه المنصة العربية البارزة، خاصةً في تناول موضوعات الحب والعلاقات الإنسانية والدخول في تفاصيل ما يحصل فعلًا في تلك العلاقات، وهنا تكمن إحدى نقاط قوة "شاهدVIP ".
أما الكاتبة مريم نعوم فتقول أنها شاركت بثلاث حلقات ضمن مشروع "نمرة اتنين"، فكان لكل قصة خصوصيّتها. وأضافت: "هناك عامل مشترك بين القصص الثلاث، ألا وهو أشكال العلاقات بين الرجل والمرأة في مجتمعنا الحالي." وختمت مريم نعّوم: "المجتمع وتفاصيله من أبرز مصادر الإلهام بالنسبة لي في جميع كتاباتي، فكل قصة من القصص التي قدمتها في "نمرة اتنين" تتميز بطرحها شكلًا مختلفًا من العلاقات العاطفية الحقيقية، وكذلك اللقاءات والعلاقات العابرة التي قد نمرّ بها في حياتنا فتتمكن من تغييرها وتغيير نظرتنا إلى الحياة."

تُعرض حلقة "ما تقولش لـ حدّ" من مسلسل "نمرة اتنين" حصريًا على "شاهِد VIP" غدا الخميس 17 ديسمبر.

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