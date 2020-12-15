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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا في تونس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:38 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و956 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1483 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 113 ألفًا و241 حالة.

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