41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و956 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1483 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 113 ألفًا و241 حالة.