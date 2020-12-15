مطران طهطا يترأس تسبحة كيهك بكاتدرائية الأنبا شنودة

ترأس الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك، وذلك بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.واقتصرت صلوات التسبحة على عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة، دون حضور من الشعب القبطي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت إيبارشية طهطا قد اتخذت قرارات جديدة منذ بداية الشهر الجاري، باقتصار صلوات تسبحة كيهك على كهنة الكنائس، وبثها عبر تقنية البث المباشر، بجانب اقتصار صلوات القداسات على أعداد محدودة كإجراءات وقائية للحد من التجمعات.