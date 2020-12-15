رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تلمح لاستعدادها لدفاع صاروخي مشترك مستقبلًا مع شركائها في الخليج

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:07 م
إسرائيل
إسرائيل
وكالات
طباعة
قال مسئول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء إن إسرائيل قد تكون مستعدة لتعاون مستقبلي في مجال الدفاع الصاروخي مع دول الخليج العربية التي تشاركها مخاوفها إزاء إيران.

لكن المسئول موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع، قال إن الوقت لم يحن بعد لمتابعة أي من هذه الاتفاقات، وإن موافقة واشنطن ستكون لازمة طالما أن تطوير أو تمويل الأنظمة الإسرائيلية تم بتكنولوجيا أمريكية.

وردا على سؤال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين عما إذا كان أي من الأنظمة قد يتم تقديمها لشركاء إسرائيل الجدد في الخليج، أو بشكل متزامن مع أنظمة مماثلة منتشرة هناك، قال باتيل: "هذه أمور يمكن حدوثها، ربما في المستقبل. من وجهة نظر هندسية، بالطبع هناك مزايا كثيرة، معلومات يمكن مشاركتها مثل أجهزة الاستشعار التي يمكن نشرها في كلا البلدين، لأن لنا نفس الأعداء".

ووُجهت الدعوة للمؤتمر الصحفي لإعلان ما قال باتيل إنه تجربة ناجحة لنظام دفاع صاروخي إسرائيلي متعدد المستويات، يمكنه ضرب أهداف تحلق على ارتفاعات مختلفة مثل صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية.

وكانت المخاوف بخصوص إيران دافعا وراء إبرام اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في 15 سبتمبر لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين. 

وشجعت السعودية على التقارب بينما لم تُقدم على إقامة علاقات ثنائية مع إسرائيل في الوقت الحالي.

وبمساندة أمريكية طورت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية درعا جويا متعدد الطبقات يتكون من صاروخ آرو الذي يعترض الصواريخ الباليستية، ونظام الدفاع الصاروخي ديفيد سلينج المخصص للصواريخ على ارتفاع متوسط، والقبة الحديدية التي تسقط الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وقبل المفاوضات التي قادت إلى تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين قال مسئول إسرائيلي كبير لرويترز إنه لن يكون هناك تنسيق مع دول الخليج فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

«النواب» يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب مع الإمارات

الصور

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو فى بريطانيا

دراسة جديدة تكشف المسئول عن تدمير حضارات الأنهار فى آسيا

كل ما تريد معرفته عن مشروع الرعاية الصحية للمهندسين 2021

بريطانية تهدي صديقها الكفيف نسخة بارزة لسونار يصور جنينهما

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

قبل الإغلاق.. تعرف على برنامج المركز الثقافى السويسرى

غدًا.. افتتاح معرضين لـ أبوبكر النواوى وإيمان البنا بمركز الجزيرة للفنون

كلمات ميثم راضى الـ«رديئة» فى طبعة ثالثة عن منشورات المتوسط

صفاء عبدالمنعم عن وصول 148 سيدة لـ«النواب»: آن لـ درية شفيق أن تسعد فى مرقدها