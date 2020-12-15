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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الجزائري يهنئ «بايدن» بانتخابه رئيسًا لأمريكا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:01 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
أ ش أ
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وجه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، التهنئة اليوم الثلاثاء، للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "تبون"، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "السيد جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيًا، وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين".

وأضاف: "متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية.. حظ موفق".

وكان الرئيس تبون قد ظهر، أمس الأول، في تسجيل مصور من مقر إقامته في ألمانيا، حيث يتلقى العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ نحو شهرين.

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