برلماني: مجلس النواب الجديد يضم مختلف فئات الشعب المصري (فيديو)

قال النائب محمد الحمصي، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن البرلمان الجديد سيستكمل مسيرة البرلمان الحالي ويسير على خطاه.وأضاف الحمصي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن البرلمان الجديد يضم أحزاب مع تمثيل للمرأة طبقا للدستور بنسبة 25%، بخلاف النائبات الذين نجحوا في الانتخابات.وأشار إلى أن البرلمان به تمثيل لجميع أطياف الشعب المصري ونتوسم في هذا البرلمان الخير لمصر والمصريين.