أسقف طما يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بطما

ترأس الأنبا إسحق أسقف طما؛ صباح اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بطما.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازيةالمتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، والذي يعد صوما من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية وينتهي الصوم بعيد الميلاد المجيد.