رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا يدعو لتوخي الحذر مع بدء توزيع لقاح كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:46 م
ترودو
ترودو
أ ش أ
طباعة
وصف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، وصول لقاحات شركة فايزر إلى البلاد، للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 "بالأخبار السارة"، مستدركا في نفس الوقت أن الأمر لم ينته بعد ويجب توخي الحذر.

وقال ترودو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الآن أكثر من أي وقت مضى، دعونا نحافظ على يقظتنا"، وحث رئيس الوزراء الكنديين على الاستمرار في ارتداء الأقنعة وغسل أيديهم وتجنب التجمعات.

وكانت هذه الرسالة التي كررتها وزيرة المشتريات أنيتا أناند، التي شاركت أيضا صورة لأول شحنة لقاح في البلاد، وكتبت: "بينما لا يزال أمامنا طريق طويل، فإن هذا يمثل بداية جسرنا نحو التعافي".

وأكدت أناند أن الدفعة تحتوي على أول 30 ألف جرعة أولية كان من المقرر أن تتلقاها كندا بين مساء الأحد والإثنين، وسيتم إرسال الجرعات إلى 14 موقع توزيع مختلف في جميع أنحاء البلاد.

كانت الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كوفيد-19 قد وصلت كندا أمس الأحد وبدأت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم عملية توزيعها على كافة المقاطعات الكندية.

وأفادت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك بأن الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك الأميركي-الألماني ستكون لتطعيم الأفراد من العجزة وطاقم العمل في كل من مركز "مايمونيديس" للرعاية الطويلة الأمد في مدينة مونتريال ومركز ان أنطوان للرعاية الطويلة الأمد في العاصمة كيبيك، علما أن هذين المركزين تابعان لهيئة الصحة العامة في كيبيك.

ويُعطى كل شخص جرعتين من اللقاح بفارق ثلاثة أسابيع بينهما.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

محافظ البحيرة يكشف حقيقة اختفاء تمثال الإمام محمد عبده

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

الصور

image description

تداول ٢٢ سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

image description

محافظ أسيوط يشهد انطلاق القافلة التنموية «جسور الخير 10» من منفلوط

image description

السيطرة على حريق محل بويات في أسيوط

image description

«سيف».. أول حارس مرمى بيد واحدة لفريق كرة القدم للمبتورين (صور)

image description

جامعة أسيوط تطلق «جسور الخير 10» لدعم القرى الأكثر احتياجًا

الأكثر قراءة

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الآن.. نتيجة كلية الشرطة بالاسم | النتيجة النهائية لكلية الشرطة 2020 (الرابط الرسمي)

إخماد حريق «مخزن روما» فى ميناء الإسكندرية

البداية «سينوفارم».. مصر تنتهج استراتيجية تنويع لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«شادية لم تُكرّم».. لماذا رفضت هند رستم جائزة الدولة؟

منوعات

حدوث كسوف كلي للشمس فوق الأرجنتين وتشيلي

بدء حملة التلقيح في الولايات المتحدة والقلق يتصاعد في أوروبا

حرائق «غير مسبوقة» في الولايات المتحدة والقطب الشمالي في 2020

رئيس فيفا: التعاون الإماراتي الإسرائيلي «يوم تاريخي وضوء بنهاية النفق»

أيام زمان

«أنت انتحلت شخصية ضابط يا فريد».. حكايات ملك الترسو مع شقيقه

«عرفت كيف قضى أخي تلك الليلة».. مأساة فريد شوقي مع شقيقه التوأم

«أصدق الروايات».. ابن شقيق الجغرافي جمال حمدان يكشف سبب وفاته

علقة ساخنة من 20 امرأة بـ«ملاية لف».. فريد شوقي يحكي أصعب مواقفه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
12 دورى
لواء.حمدى البطران
الإبداع بين الجامعة ورجالها
القس. رفعت فكرى
القس باقى صدقة.. وداعًا
لواء. محسن الفحام
رسائل ما بعد باريس
المزيد

الثقافة

«سيرة الجميز».. ديوان جديد لحبيبة الزين عن دار روافد

منها «رواية».. مشروعات رحل بهاء عبدالمجيد قبل استكمالها

وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي الـ26 للمجمع العربي للموسيقى

طبعة جديدة من رواية «الحفيدة الأمريكية» لـ إنعام كجه جى