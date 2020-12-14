صحة المنيا: تحرير 6 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة حررت 6 محاضر لصيدليات مخالفة، وذلك خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من مدى صلاحية الدواء المعروض على المواطنين.وأكد نادي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منظومة القطاع الصحي والصيدليات، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه جاري تنفيذ الحملات بصفة مستمرة، مضيفا أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر لصيدليات مخالفة، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود صيدلي متخصص، وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أنه تم ضبط كمية من الأدوية المخالفة داخل إحدى العيادات الخاصة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.