رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية اللبنانية تؤيد موقف المفتي برفض استهداف رئاسة الحكومة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:20 م
محمد فهمي
محمد فهمي
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، تأييده وتضامنه مع موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في رفض "استهداف" موقع رئاسة الحكومة على خلفية قضية انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبد اللطيف دريان، لوزير الداخلية محمد فهمي بمقر دار الفتوى، اليوم، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وذلك بحسب بيان صادر عن دار الفتوى اللبنانية.

كان الوزير فهمي قال - في تصريحات صحفية اليوم - إن اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار الميناء البحري، هو ظلم وافتراء، باعتبار أن هذا الملف مضى عليه قرابة 7 سنوات بينما لم يُمض رئيس الوزراء الحالي سوى أشهر قليلة في منصبه، معتبرا أن قاضي التحقيق المكلف بالملف يستند إلى معايير مزدوجة في توجيه الاتهامات، وأنه في حالة صدور قرارات بالضبط والإحضار وإلقاء القبض بحق "دياب" والوزراء السابقين الذين اتُهموا في هذا الملف، فإنه لن يُنفذها.

على صعيد متصل، نفذ متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية أمام مقر قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) بالعاصمة بيروت، تضامنا مع المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان الذي يباشر التحقيقات في ملف انفجار ميناء بيروت البحري، مطالبين إياه بالمضي قدما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مسئول في الدولة اللبنانية تكشف التحقيقات عن ضلوعه وتورطه في القضية.

واعتبر المحتجون أن المسئولين السياسيين في لبنان يتخذون من الطائفية غطاء لهم ويتمترسون خلفها في سبيل الهرب من المساءلة والمحاسبة وحماية أشخاصهم ومصالحهم الخاصة، مشددين على أن العدالة وإعطاء الحقوق وإنصاف المظلومين والمنكوبين لا تتجزأ ولا تعرف الطائفة والمذهب.

وكان المحقق العدلي فادي صوان قد وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.

وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي ممنهج لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

الصور

image description

الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالطوابية في أسيوط

image description

توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ116 مدرسة بأسيوط بسرعة 50 ميجا

image description

«أسيوط» تستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة (صور)

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

اليونان تلزم القادمين بالخضوع لفحص كورونا والحجر

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

معهد ألماني: الإغلاق يخفض 3.5 مليار من الناتج المحلي أسبوعيًا

كورونا يعلق برنامج تشجيع السياحة في اليابان

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا