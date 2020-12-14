أثناء تأمين كنيسة.. مصرع أمين شرطة فى قنا

لقي أمين شرطة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة بقنا.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع أمين شرطة متأثرًا بإصابته بطلق ناري من سلاحه الميري، أثناء تأدية خدمته أمام كنيسة الشهيدة دميانة.وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن مصرع "فيصل. خ"، أمين شرطة، بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه الميري وتم تحرير محضر وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، للبدء في التحريات اللازمة، لكشف ملابساتها.