وزير التعليم: الامتحان الإلكتروني التدريبي تجربة للتأقلم على التابلت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان الإلكتروني التدريبي تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.وأكد «شوقي» أنه لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما تدريب فقط، لذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساء.ولفت إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تأتي من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي.