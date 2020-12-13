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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:00 م
النجمة دينا فؤاد
النجمة دينا فؤاد
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- نسب مشاهدة عالية لأولى حلقات مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" عبر DMC وMBC4

سجلت الحلقة الأولى من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم" فور إذاعتها نسب مشاهدة عالية تلفزيونيا أو عبر اليوتيوب، وتصاعدت الأحداث الدرامية والتشويق فى أولى الحلقات مع ظهور وجه القمر النجمة دينا فؤاد والتى تذهب إلى أحد المتخصصين والشيوخ لمواجهة "جن" يسيطر عليها، وأعقبها مواجهة خاصة ومتميزة بين النجمة نور والنجمة دينا فؤاد وهم أصدقاء فى أحداث المسلسل، وحوار درامى مشوق حول وجود الجن والعفاريت فى حياة الإنسان ومدى سيطرته وقدرته، وشهد المشهد جدل كبير بين دينا فؤاد ونور.

وأكدت دينا خلال أحداث المسلسل إلى وجود جن عاشق وأنصاره يسيطرون عليها لتبدأ أحداث الإثارة والتشويق بالمسلسل.. وتتوالى الأحداث.

وأعربت النجمة دينا فؤاد عن تفاؤلها وسعادتها بعرض أولى الحلقات، خصوصا وأن الجمهور مترقب العمل منذ أن تم الإعلان عنه، لافتة إلى أن العمل يعد سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روح مختلفة.

يذكر أن شركة سينرجى وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لخروج العمل للنور بشكل يحقق المتعة البصرية والجذب للمشاهد، موضحة أن المخرجة منال الصيفى بذلت مجهودا ضخما فى المسلسل حتى يتسنى للمشاهد أن يرى عمل مختلف شديد الجودة والمتعة الفنية، موضحة أن المخرجة نسجت عالم فريد ومختلف بإبداعها وتخيلها ومزجت الواقع بالأساطير بشكل مؤثر.

ويشارك فى مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.  

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى أم سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة إم بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»
مفاجأة.. «جن عاشق» يسيطر على وجه القمر دينا فؤاد في الحلقة الأولى من «جمال الحريم»

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