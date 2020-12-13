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عالم

أعيان برقة ينفون رغبة الإقليم في الانفصال عن ليبيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:31 م
صالح باشا الأطيوش
صالح باشا الأطيوش
محمد عمر
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نفى صالح باشا الأطيوش أحد أعيان منطقة برقة الليبية، اليوم الأحد، دعوته لانفصال الإقليم عن ليبيا وتشكيل دولة جديدة.

وقال الأطيوش، في تصريحات اليوم، إنه لم يهدد بانفصال برقة بل دعا إلى وحدة التراب الليبي والتوزيع العادل لثرواته بين أبناء شعبه، نافيا تمسكه بشخص معين لتولي أي منصب قادم، وفق قناة "218" الليبية.

واشترط الأطيوش اختيار أعضاء إقليم برقة المشاركين في حوار تونس، على أن يختار كل إقليم ممثليهم، مشددا على أنه ليس من حق أي إقليم الحق في التدخل في خيارات إقليم آخر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطالب به كل مكونات وزعامات برقة السياسية والاجتماعية، ولن يكون خارج هذا الإجماع الذي هو حق أصيل لكل إقليم.

وشدد الأطيوش على أن أبناء برقة يرفضون أن يملي عليهم أحد خارج الإقليم من يختاروا من حصتهم في المناصب السيادية أو السياسية الأخرى المتفق على تقسيمها في حوار تونس الذي ترعاه الأمم المتحدة.

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