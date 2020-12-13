«الإحصاء»: 19.8% تراجعًا في استيراد اللحوم المجمدة خلال 2020

سجلت واردات مصر من اللحوم المجمدة، تراجعًا نسبته 19.8% خلال عام 2020، إذ بلغت واردات اللحوم المجمدة 945.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 234 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأشار تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع واردات أكباد صالحة للأكل مجمدة إلى حدود 268.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 232.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.1 مليون دولار خلال عام بنسبة 15.5%.يشار إلى أن إجمالى واردات مصر من دول العالم بلغت 49.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020، مقابل 59.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 16.4% خلال عام.