الأنبا أسطفانوس يلقي عظة الأحد على قناة ON

ألقى الأنبا أسطفانوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ببا والفشن، صباح اليوم، عظة الأحد الأسبوعية على قناة "on live" الفضائية.وناقش أسقف ببا والفشن خلال عظة الأحد الأسبوعية، موضوع أسابيع صوم الميلاد وبشارة الملاك بميلاد السيد المسيح، وتأملات حول لقاء العذراء مريم واليصابات.وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأحد الأسبوعية عبر القنوات الفضائية، منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع قرار المجمع المقدس بتعليق الصلوات والأنشطة الكنسية بالكنائس، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويشارك في إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.