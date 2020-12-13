سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 13-12-2020

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13-12-2020، مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك المصرية العاملة.وعلى المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي اليوم استقراره في أسواق المال، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13-12-2020سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلى المصري بـ 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات إلى 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.