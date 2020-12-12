تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال لـ14 ديسمبر

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مستريح الشرقية عادل.ع، بتهمة توظيف الأموال لجلسة 14 ديسمبر الجارى، لحضور المتهم من محبسه.وتجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.وكشف صالح.ع.ف، أحد ضحايا المستريح، أن اليوم كان أولى جلسات محاكمة المتهم بالمحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال، إلا أن المتهم لم يحضر من محبسه، وعليه قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة الإثنين القادم لحضور المتهم من محبسه.وقال أحد ضحايا المستريح، إن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبسًا من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم 48 مبلغًا جديدًا، ليصبح عدد المبلغين حتى الآن 86 ضحية.