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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مواعيد عمل مكاتب البريد في القاهرة والمحافظات.. مهام و نشأة هيئة البريد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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مع زيادة الإقبال على شراء كراسات الشروط لشقق الاسكان الاجتماعي يدير الكثيرين من المواطنين محرك البحث العالمي " جوجل" لمعرفة مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة والمحافظات عقب اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي مواعيد العمل الرسمية في المكاتب و مهام هئية البريد المصري التي تقدمها للمواطنين منذ تأسيسها.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة والمحافظات

تعمل مكاتب هيئة البريد المصري بكامل طاقتها منذ تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي ألزمت بها رئاسة مجلس الوزراء المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تقدم الهيئة كافة خدمات المنوطة بها لأكثر من 17 مليون مواطن، و تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا فيما عدا المكاتب المسائية التي يستمر العمل بها حتى الساعة 4 عصرا لمدة 5 أيام في الأسبوع حيث تختلف الإجازة من ( الخميس أو السبت) من مكتب إلى آخر وفقا لمراعاة مصلحة والمواطنين.

تعرف على المهام الموكولة لهيئة البريد المصري

تقدم هيئة البريد العديد من الخدمات في مختلف الفروع حيث تقدم خدمات خاصة بالبريد المصري من نقل الطرود البريدية أو إيداع وسحب أموال في دفاتر التوفير أو الحسابات الجارية للعملاء وتقدم أيضا خدمات مالية صرف معاشات منحة العمالة غير المنتظمة وغيرها.. و تحصيل فواتير المرافق والحولات المالية وخدمات الأحوال المدنية مثل استخراج شهادة ميلاد وشهادة ميلاد وقسيمة زواج و دفع مخالفات المرور .

تعرف على نبذة عن تاريخ تأسيس هيئة البريد المصري

قبل معرفة مواعيد عمل مكاتب البريد فى القاهرة والمحافظات يجب على الجميع معرفة تاريخ نشأة هيئة البريد المصري حيث تم تأسيسها في عهد الخديوي إسماعيل على يد "كارلو ميراتي" الإيطالي الذي أسس إدارة بريدية لتصدير استلام الخطابات المتبادلة بين البلدان نظير أجر نقل وتوزيع الخطابات وتطورت الفكرة بعد ذلك وأصبحت هيئة البريد المصري


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